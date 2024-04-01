Следственный комитет ходатайствует об аресте еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

Следственный комитет сообщает, что Якубджони Юсуфзода, возможно, оказывал финансовую поддержку террористам. По данным следствия, за несколько дней до теракта он через свою банковскую карту перечислил соучастнику денежные средства для обеспечения проживания террористов. Часть денег была им перечислена одному из исполнителей уже после совершения преступления.

Юсуфзоде предъявлено обвинение по п. «б» статьи «Террористический акт». На данный момент следствие предъявило обвинение десяти фигурантам.

Напомним, в Басманном суде Москвы рассматривается вопрос об избрании меры пресечения пособникам в организации террористического акта в «Крокус Сити Холле».

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Разиль Самигуллин