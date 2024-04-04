С лениногорского ТСЖ взыскали 1,5 миллиона за долги по ЖКХ

Арбитражный суд Республики Татарстан обязал ТСЖ «Мечта-2» выплатить более 1,5 миллиона рублей долга ООО «Лениногорские тепловые сети». Истец обратился с требованием взыскать с ответчика (ТСЖ «Мечта-2») сумму задолженности по трем договорам.

В ходе судебного заседания выяснилось, что между компаниями были заключены договор на предоставление услуг холодного водоснабжения и договор водоотведения. Кроме того, между истцом и ответчиком заключен договор поставки тепловой энергии от 3 декабря 2018 года. В соответствии с условиями договора ответчик обязался своевременно оплачивать поставленную тепловую энергию.

«Лениногорские тепловые сети» выполнили свои обязательства по договору в полном объеме, что подтверждается универсальными передаточными документами. ТСЖ «Мечта-2» же оплатило услуги частично, в связи с чем его задолженность перед истцом составила 1,5 миллиона рублей.

Суд принял решение взыскать с ТСЖ «Мечта-2» в пользу ООО «Лениногорские тепловые сети» полтора миллиона рублей, а также госпошлину в размере 29 тысяч рублей.

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Анастасия Фартыгина