В марте в отраслях внутреннего спроса России зафиксирован рост финансовых потоков

Банк России опубликовал данные «Мониторинга отраслевых финансовых потоков», согласно которым в марте рост внутреннего спроса в стране ускорился. В то же время сдерживающее влияние на финансовые потоки оказали экспортные отрасли.

В целом в первом квартале 2024 года увеличение входящих платежей во всех группах отраслей было слабее, чем в четвертом квартале.

Отчеты Банка России помогают анализировать состояние экономики и отслеживать изменения в финансовых потоках отраслей. Они могут быть полезны для инвесторов, предпринимателей и всех, кто интересуется экономической ситуацией в стране.

Напомним, негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогут покупать акции эмитента при первичном размещении, если их совокупная стоимость на организованных торгах превышает 3 млрд рублей. Сейчас порог равен 50 млрд рублей. Проект указания Банка России уже опубликован для общественного обсуждения.

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Разиль Самигуллин