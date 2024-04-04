Спортсменки из Татарстана стали призерами первенства России по вольной борьбе

В Москве завершилось первенство России по вольной борьбе среди девушек U-17. В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменок со всей страны. Медали были разыграны в 10 весовых категориях.

Представительницы сборной Татарстана Рания Рахманова и Арина Алексеева смогли завоевать призовые места. Рания Рахманова заняла второе место в весовой категории до 40 килограмм, а Арина Алексеева стала третьей в весовой категории до 57 килограмм.

Напомним, завершились Всероссийские соревнования по скалолазанию и фехтованию на рапире. Уроженки Татарстана Алиса Валеева и Марта Мартьянова стали призерами. Алиса Валеева заняла третье место по скалолазанию в дисциплине «лазание на трудность» среди юниорок, а Марта Мартьянова стала чемпионкой России по фехтованию.

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Рената Валеева