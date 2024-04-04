Сильнейшие пловцы России разыграют путевки на Игры БРИКС на чемпионате России в Казани

Казань примет чемпионат России по плаванию с 14 по 19 апреля. Во Дворце водных видов спорта соберутся более 700 спортсменов, которые будут соревноваться за звание чемпиона страны и за право выступить в составе сборной России на международных соревнованиях — Спортивных играх стран БРИКС и Всемирных Играх дружбы. Об этом сообщает Министерство спорта Татарстана.



Среди участников — именитые спортсмены: двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов, двукратный призер Олимпийских игр в Токио Климент Колесников, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова, рекордсменка мира, чемпионка Европы на короткой воде Евгения Чикунова, многократный призер чемпионатов мира, чемпион мира и Европы Кирилл Пригода и другие.

Чемпионат торжественно откроется 14 апреля в 17.40. Сразу после этого будут разыграны первые медали на дистанциях 200 метров вольным стилем (мужчины), 400 метров комплекс (женщины), а также в эстафетах 4х100м и 4х200м вольным стилем. Прямые трансляции финальных заплывов будут показаны на официальном сайте Всероссийской федерации плавания и на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, Казань примет масштабные спортивные состязания — Игры стран БРИКС. Они будут проходить с 10 по 26 июня 2024 года и соберут представителей 74 стран, среди которых 10 государств-участников БРИКС, включая Россию. Ожидается, что в играх примут участие около 4 700 спортсменов и членов делегаций, из них 3 635 — иностранные участники.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин