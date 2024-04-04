Татарстан стал лидером в ПФО по количеству зрителей на цирковых представлениях

Фото: Динар Фатыхов

Шоу Казанского цирка посетило 269 900 зрителей за 2023 год, следует из данных Минкультуры РФ. Это на 18,1% больше, чем в предыдущем году.

По численности посетителей на цирковых представлениях Татарстан оказался на первом месте среди всех регионов Приволжского федерального округа. Общее количество зрителей в округе составило 387 900 человек. При этом Татарстан привлек почти 70% посетителей.

По численности зрителей лидирует Татарстан с 269 900 зрителями. За ним следуют Саратовская область (86 800 посетителей), Пермский край (19 000), Кировская (8 800) и Самарская (3 400) области.

Данные по некоторым регионам отсутствуют. Результаты Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Пензенской и Ульяновской областей не представлены. Также нет данных у Нижегородского и Оренбургского цирков, это связано с реконструкцией площадок.

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Рената Валеева