В Оренбургской области из-за паводка введен режим ЧС
В Оренбургской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за активного паводка. Такое решение принял губернатор Денис Паслер.
— Введение режима ЧС позволит оперативно провести мероприятия по прохождению паводка и минимизировать возможный ущерб для жителей и объектов инфраструктуры региона, — пояснил он.
Глава области также подчеркнул необходимость сконцентрировать все ресурсы для организации аварийно-спасательных работ.
— Нужно сконцентрировать все ресурсы для организации аварийно-спасательных работ, превентивно провести эвакуацию жителей из опасных территорий, обеспечить запасы топлива, продуктов, предметов первой необходимости, сохранность личного имущества жителей и охрану общественного порядка по всей области, — подытожил глава региона.
Ранее из-за паводков режим ЧС ввели в Алтайском крае — руководство ликвидацией чрезвычайной ситуации возложено на глав муниципальных образований.
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