В Алтайском крае ввели режим ЧС из-за паводков

Фото: Динар Фатыхов

В Алтайском крае ухудшилась паводковая обстановка, в связи с чем в регионе с 30 марта введен режим ЧС, сообщает RT с отсылкой на пресс-службу регионального правительства.

Режим ЧС введен для органов управления и сил Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Руководство ликвидацией чрезвычайной ситуации возложено на глав муниципальных образований.

Ранее «Реальное время» сообщило, что в Казани введен режим повышенной готовности из-за угрозы половодья. Это связано с угрозой подтопления жилых домов и объектов экономики из-за резкого потепления.

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Олег Исаков