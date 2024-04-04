Татарстан оказался на шестом месте по количеству технологических стартапов

Фото: Реальное время

Татарстан занял 6-е место по России в конкуренции регионов за финансы и стартапы. Республика уступила место Москве, Санкт-Петербургу, Московской, Новосибирской и Свердловской областям. Такие данные привел, к.г.н., директор Центра экономической географии и регионалистики института прикладных экономических исследований РАНХиГС Степан Земцов.

Совокупно в Татарстане с 2022 года был создан 381 стартап, что составляет 3,115% от общего российского показателя.

Ранее стартовал прием заявок на конкурсы программы «Старт» от Фонда содействия инновациям. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика».

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Разиль Самигуллин