В Казани появится жилой массив «Вертелевка»

Столица Татарстана продолжает расширяться: в Советском районе Казани появится новый жилой массив под названием «Вертелевка». Проект планировки территории уже утвержден.

Участок площадью 258,82 га будет граничить с Мамадышским трактом на юге, с северной стороны примыкать к коттеджному поселку «Султан Ай» и к проектируемой территории «Чебаксинское озеро», с западной — к Константиновскому лесу и СНТ «Овощник-3», а с восточной — к мусульманскому кладбищу и трассе М-7 «Волга».

На территории планируется комплексное жилищное строительство с объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. В перечень объектов социальной инфраструктуры, предлагаемых к размещению на проектируемой территории, входят две школы на 1 224 и 750 мест соответственно, три детских сада, спортивный комплекс, а также предприятия бытового обслуживания, культурно-досуговые учреждения, библиотеки, магазины, аптеки и др.

Общая площадь жилищного фонда в границах проектируемой территории составит 320,1 тыс. кв. м. Ожидается, что в жилом массиве будут проживать порядка 10 тысяч человек, а расчетная перспективная численность занятых составляет почти 4,5 тыс. казанцев. Плотность жилищного фонда достигает 1,2 тыс. кв. м/га.

Напомним, в столице Татарстана к началу учебного года планируют открыть три новых детских сада. Один из них, на 260 воспитанников, появится в Советском районе, во дворе жилого комплекса «Яратам» на улице Бухарской. Строительство уже началось.

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Разиль Самигуллин