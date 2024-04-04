Госдума рассмотрит законопроект, направленный на усиление лекарственной безопасности граждан

Государственная дума рассмотрит законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс РФ. Инициаторами выступили депутаты нижней палаты. Инициатива направлена на уточнение положений, связанных с введением в гражданский оборот лекарственных препаратов.

Авторы законопроекта указывают, что несовершенство законодательства, регулирующего порядок ввода в гражданский оборот лекарств, приводит к ежегодным потерям более 10 миллиардов рублей для российской экономики. Эти средства уходят компаниям из недружественных государств при осуществлении государственных закупок лекарств для лечения социально значимых заболеваний.

Законопроект предлагает дополнить статью Гражданского кодекса новым пунктом. Он уточняет перечень действий, которые не будут считаться нарушением исключительного права на изобретение при обращении лекарственных средств. К таким действиям относятся разработка, доклинические исследования, клинические исследования, экспертиза, государственная регистрация, стандартизация и контроль качества, производство, хранение, перевозка, ввоз в Российскую Федерацию. Также не будет считаться нарушением предложение о продаже и государственная регистрация предельной отпускной цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты.

Принятие законопроекта позволит более оперативно выводить на рынок современные российские аналоги импортных лекарств после истечения срока действия соответствующих патентов. Это повысит лекарственную безопасность граждан и эффективность бюджетных расходов на государственные закупки лекарств.

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Разиль Самигуллин