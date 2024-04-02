Курортный сбор в Санкт-Петербурге назвали необходимостью

В Государственной думе считают, что введение курортного сбора в Санкт-Петербурге — необходимая мера для развития туристической инфраструктуры культурной столицы России. Об этом сообщает «Газета.ru».

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что сбор не повлияет на спрос туристов на гостиницы, поскольку сумма в 100 рублей не станет причиной массового переезда туристов в квартиры. По его словам, эта мера направлена на повышение комфорта туристов и популяризацию гостиниц.

С 1 апреля в Санкт-Петербурге начнут взимать курортный сбор с совершеннолетних путешественников, которые останавливаются в гостиницах, апарт-отелях, санаториях и других объектах размещения. Размер сбора составит 100 рублей в сутки с человека.

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Разиль Самигуллин