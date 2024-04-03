За 2023 год промышленное производство в России выросло на 3,5%

По итогам прошедшего года промышленное производство в стране выросло на 3,5%, а обрабатывающий сектор прибавил 7,5%. Эти показатели превзошли самые смелые прогнозы. Более того, доля обрабатывающего сектора в структуре ВВП увеличилась почти до 13%.

Наибольший рост показал машиностроительный комплекс: производство в авиастроительной отрасли выросло почти на 20%. Доля отечественных материалов и изделий также увеличилась. В текущем году планируется нарастить выпуск гражданских вертолетов почти на 30%.

Кроме того, принята стратегия развития беспилотных авиасистем, утвержден национальный проект. Это позволит снять барьеры, которые сдерживают более активное использование беспилотников в экономике.

Татарстан, как один из промышленных центров страны, также показал положительные результаты. Например, в республике на 16% вырос выпуск автомобилей — более 700 тысяч машин сошли с конвейеров заводов.

В целом Россия намерена за шесть лет войти в число 25 ведущих стран мира по количеству промышленных роботов. На развитие отрасли в ближайшие шесть лет направят около 300 млрд рублей. В результате будет создано более 70 новых производств, которые будут выпускать свыше 500 новых видов станков.

Напомним, в 2023 году российские компании продемонстрировали рост прибыли. Совокупный сальдированный финансовый результат составил 33,3 трлн рублей. На каждую убыточную компанию пришлось три рентабельные.

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Разиль Самигуллин