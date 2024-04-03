В новом субъекте России появился многофункциональный центр ФМБА

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что правительство активно работает над оснащением новых субъектов передовым медицинским оборудованием. Так, в январе этого года в Мариуполе открыли многофункциональный центр ФМБА, строительство которого профинансировали из федерального бюджета. Уже 150–200 человек прошли реабилитацию, а до конца года планируется принять 3 тысячи пациентов. Кроме того, во втором полугодии 2025 года в центре ФМБА в Мариуполе собираются открыть еще одно стационарное отделение.

В январе 2024 года начал работу Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр, который ежегодно сможет обеспечивать средствами реабилитации до 7 тысяч человек. Правительство выделило ДНР субсидию для оснащения организаций реабилитационно-медицинским оборудованием.

Жителей Энергодара Запорожской области прикрепили к Федеральному медико-биологическому агентству России. А с 1 июня 2023 года там организовали стационар на 280 коек и единую поликлинику, где оказывается медицинская помощь всем жителям Энергодара и близлежащих населенных пунктов.

Напомним, в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» в текущем году в Татарстане будет закуплено 8 804 единицы медицинского оборудования. Финансирование идет из федерального и республиканского бюджетов.

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Разиль Самигуллин