Банк России опубликовал курс валют на 4 апреля
Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 4 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилился.
Так, юань подешевел на 0,01 копейки, доллар также понизился в цене на 0,14 копейки, а евро, напротив, подорожал на 0,02. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 12,71 рубля;
- доллар — 92,39 рубля;
- евро — 99,43 рубля.
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