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Банк России опубликовал курс валют на 4 апреля

16:39, 03.04.2024

Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 4 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилился.

Так, юань подешевел на 0,01 копейки, доллар также понизился в цене на 0,14 копейки, а евро, напротив, подорожал на 0,02. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 12,71 рубля;
  • доллар — 92,39 рубля;
  • евро — 99,43 рубля.

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Разиль Самигуллин
Экономика

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