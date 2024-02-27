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Товарооборот между Россией и Бразилией в 2023-м составил $8,4 млрд

18:10, 27.02.2024

Товарооборот между Россией и Бразилией в 2023-м составил $8,4 млрд. Ранее такие высокие показатели фиксировались в рекордном 2022 году. На данный момент обсуждается увеличение поставок российских минеральных удобрений.

В прошлом году экспорт минеральных удобрений достиг отметки более чем в 8 млн тонн.

Ранее сообщалось, что в период с 1 по 9 января 2024 года Россия, несмотря на сложные погодные условия в некоторых регионах, включая порты отгрузки, сохранила высокие темпы экспорта зерна. По данным Россельхознадзора, за это время было отгружено 1,5 миллиона тонн зерновой продукции.

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Разиль Самигуллин
Экономика
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