Казанские школьники стали победителями на международной олимпиаде по математике

Сборная Татарстана, состоящая из пяти девятиклассников из Казани и Набережных Челнов, заняла первые три места на международной математической олимпиаде. Соревнования проходили с 25 по 30 марта в Туркменистане и были посвящены 300-летию со дня рождения великого мыслителя и поэта-классика Востока Махтумкули Фраги.

Обладателями золотой медали стали ребята из казанского лицея №131 Вахитовского района Тимур Тазеев и Михаил Краюшкин из лицея имени Лобачевского КФУ. Ученики лицея-интерната №2 Московского района Казани Данил Осипов и гимназии №26 Набережных Челнов Камилла Мугатарова завоевали второе место. Бронзовую медаль получил учащийся лицея №131 Вахитовского района Глеб Чихирев.

Помимо этого, сборная России заняла первое общекомандное место на состязаниях. В Министерстве образования Республики Татарстан отметили, что во время олимпиады участники смогли познакомиться с уникальной культурой, историей и традициями туркменского народа. В олимпиаде принимали участие школьники из Азербайджана, Болгарии, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Китая, Катара, России, Саудовской Аравии, Таджикистана, Турции и Узбекистана.

Напомним, Казань станет местом проведения всероссийского финала олимпиады по экономике для 360 школьников. Мероприятие пройдет на площадке оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин