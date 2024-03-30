В Казани пройдет финал всероссийской олимпиады школьников по экономике

Казань станет местом проведения всероссийского финала олимпиады по экономике для 360 школьников. Мероприятие пройдет на площадке оздоровительно-образовательного комплекса «БАЙТИК».

Для участников олимпиад подготовили образовательные и экскурсионные программы, мастер-классы, лекции и творческие мероприятия. Педагоги, сопровождающие ребят, пройдут курсы повышения квалификации.

Торжественные церемонии открытия и закрытия олимпиады по всем предметам, а также мероприятия в честь Года семьи, будут транслироваться в прямом эфире.

Всероссийская олимпиада школьников проходит в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В ней принимают участие более 7 миллионов школьников из всех регионов России. Дипломы победителей и призеров олимпиады, действующие 4 года, дают право поступления в ведущие российские вузы без вступительных испытаний по соответствующему профилю.

В текущем учебном году участниками регионального этапа олимпиады стали более 175 тысяч школьников из 89 субъектов Российской Федерации и федеральной территории «Сириус». Впервые в олимпиаде приняли участие ребята из Херсонской области.

Напомним, заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по химии должен был пройти в Саранске с 15 марта. Однако сроки проведения мероприятия перенесены. Олимпиада в столице Мордовии пройдет с 4 по 10 апреля.

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Разиль Самигуллин