ФК «КАМАЗ» удвоил чистую прибыль до 28 миллионов в 2023 году

Чистая прибыль футбольного клуба «КАМАЗ» из Набережных Челнов составила 28 млн рублей, что на 99,5% больше, чем в предыдущем году. Для сравнения: в 2022-м чистая прибыль компании составляла 159 тыс. рублей, в 2021-м — 4 миллиона.

По данным бухгалтерской отчетности, валовая прибыль компании в 2023 году достигла 160 млн рублей, по сравнению с 2022 годом она выросла на 66 млн рублей (с 94 млн). В 2021 году валовая прибыль организации равнялась 2,6 млн рублей.

Увеличились и расходы на оплату труда сотрудников «КАМАЗА». В 2023 году этот показатель составил 97 млн рублей. По сравнению с 2022-м эта статья расходов увеличилась на 23 млн рублей, тогда она равнялась 74 миллионам.



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Анастасия Фартыгина