Рустам Минниханов посетил Елабугу и Нижнекамск после утренней атаки беспилотников
Рустам Минниханов лично осмотрел поврежденные здания, поговорил со строителями, поручил восстановить жилые помещения в короткие сроки.
Кроме того, раис Татарстана встретился со студентами «Алабуга Политеха», поблагодарив ребят в беседе за их выдержку и патриотизм.
«Как я вижу, вы большие молодцы, вас не напугать. Но вы должны быть более бдительными и более осторожными», — обратился Рустам Минниханов к собравшимся студентам.
Также раис Татарстана посетил Нижнекамский промышленный кластер и провел совещание с руководителями предприятий.