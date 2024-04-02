Рустам Минниханов посетил Елабугу и Нижнекамск после утренней атаки беспилотников

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов лично осмотрел поврежденные здания, поговорил со строителями, поручил восстановить жилые помещения в короткие сроки.



Кроме того, раис Татарстана встретился со студентами «Алабуга Политеха», поблагодарив ребят в беседе за их выдержку и патриотизм.

Рустам Минниханов встретился со студентами «Алабуга Политеха». предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

«Как я вижу, вы большие молодцы, вас не напугать. Но вы должны быть более бдительными и более осторожными», — обратился Рустам Минниханов к собравшимся студентам.

Также раис Татарстана посетил Нижнекамский промышленный кластер и провел совещание с руководителями предприятий.