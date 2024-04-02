В ОЭЗ «Алабуга» прокомментировали утреннюю атаку беспилотников

Генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев прокомментировал утреннюю атаку на объекты.

— Действительно, они атакуют торговые центры в Москве, они атакуют жилые кварталы в Белгороде, они атакуют общежития в 5:45 утра в «Алабуге». Именно против таких людей мы и проводим специальную военную операцию. Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. Два человека ранено. Но кого они думали запугать? Потомков людей, которые в 1814 г. брали Париж, а 1945 г. брали Берлин? — сказал он.

Напомним, сегодня утром была совершена атака беспилотных летательных аппаратов на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске. В результате нападения пострадали шесть человек.

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