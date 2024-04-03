Российский рынок акций открылся ростом индексов РТС и Мосбиржи
Сегодня российский рынок акций открылся смешанной динамикой цен blue chips. Индексы РТС и Мосбиржи за минуту торгов прибавили 0,2—0,3%. 2 апреля демонстрировалась схожая положительная динамика. Об этом сообщает «Интерфакс».
К 10.01 мск индекс Мосбиржи составил 3381,4 пункта (+0,3%), индекс РТС — 1150,1 пункта (+0,2%). При этом цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже изменились в пределах 2,8%.
Лидерами роста стали акции ПАО «Полюс» (+2,7%), ВТБ (+1,7%) и «Газпрома» (+1,2%), а также ОК «Русал» (+0,9%), «Аэрофлота» (+0,8%) и «Роснефти» (+0,5%). При этом подешевели акции АФК «Система» (-2,8%), «АЛРОСА» (-0,5%), «Яндекса» (-0,5%), НЛМК (-0,4%) и ММК (-0,4%).
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