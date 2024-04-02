Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и Мосбиржи

Сегодня российский рынок акций открылся ростом. Индексы РТС и Мосбиржи прибавили по 0,2% за первую минуту торгов. К 10.01 мск индекс Мосбиржи составил 3369,04 пункта (+0,2%), а индекс РТС достиг 1149,67 пункта (+0,2%). При этом цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже выросли в пределах 1,4%. Положительная статистика рынка акций России также наблюдалась и в начале недели.

Лидирующие позиции занимают акции Polymetal, которые показали рост на 1,4%, а также бумаги «Интер РАО» (+0,9%), ПАО «Полюс» (+0,9%), ВТБ (+0,8%), АФК «Система» (+0,8%) и «Газпром нефти» (+0,6%). Тем не менее некоторые акции показали снижение. В частности, подешевели бумаги «АЛРОСА» (-0,5%), «Сургутнефтегаза» (-0,4%), расписки OZON (-0,4%) и акции НЛМК (-0,3%) и «Магнита» (-0,2%).

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин