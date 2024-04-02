Российские гребцы не примут участия в отборочных соревнованиях к Олимпиаде-2024

Российские спортсмены-гребцы не будут участвовать в отборочных соревнованиях для Олимпийских игр в Париже. Тренерский штаб и спортсмены приняли это решение после обсуждения на заседании президиума Федерации гребного спорта России. Это решение было поддержано членами президиума.

— Ситуация, сложившаяся в данный момент, противоречит всем спортивным нормам и законам, спортсмены очень чувствительно и болезненно реагируют на все заявления, высказывания и дополнительные условия. В такой постановке вопроса положительного решения быть не может, — сказал президент ФГСР Алексей Свирин.

По заявлению Свирина, гребцы хотят участвовать в международных соревнованиях на общих и законных основаниях. Они не могут согласиться на дискриминационные условия с неизвестными последствиями и финансовыми обязательствами.



Европейская квалификационная регата пройдет с 25 по 28 апреля в венгерском Сегеде, а финальная квалификационная регата — с 19 по 21 мая в швейцарском Люцерне.

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Рената Валеева