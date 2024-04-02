В Елабуге неизвестные попытались сорвать прямой эфир ТНВ

Сегодня в Елабуге произошло происшествие, которое могло повлиять на работу телеканала ТНВ. Неизвестные попытались сорвать съемки репортажа и прямой эфир съемочной группы.

По сообщению ТНВ, эти люди вырывали микрофоны и пытались разбить камеру. Редакция сайта телеканала обратилась к жителям Елабуги с просьбой помочь установить личности нападавших.

Если вы обладаете какой-либо информацией о данном инциденте, сообщите в редакцию ТНВ по адресу tnvnews@mail.ru для дальнейшего обращения в правоохранительные органы.



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