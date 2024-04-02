В Казани ограничено движение на участке улицы Юлиуса Фучика

С сегодняшнего дня и до 26 декабря 2024 года в Казани ограничено движение транспорта на участке улицы Юлиуса Фучика. Соответствующее распоряжение подписано в исполкоме города.

Как стало известно, ограничения введены в связи со строительством второго участка первой линии Казанского метрополитена от станции «Фучика» до станции «Сахарова», а также станционного комплекса «100-летие ТАССР».

Напомним, в Вахитовском районе Казани будет ограничено движение транспорта в связи с реконструкцией тепловода на участке внутриквартальных сетей, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

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Разиль Самигуллин