В Казани ограничат движение по нескольким улицам Вахитовского района

В Вахитовском районе Казани будет ограничено движение транспорта в связи с реконструкцией тепловода на участке внутриквартальных сетей, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Ограничения будут действовать:

с 10 апреля по 10 июня: полное закрытие проезжей части и тротуара по ул. Ахтямова от дома №6 до ул. Г. Тукая и от ул. Г. Тукая до дома №7 на ул. Ахтямова;

с 27 по 28 апреля: полное закрытие проезжей части и тротуара на ул. Ш. Марджани возле дома №1 на ул. Ахтямова.

с 22 апреля по 30 мая: полное закрытие проезжей части и тротуара на ул. Ахтямова от дома №1 до дома №6.

Напомним, в Казани начались работы по реконструкции сетей водоснабжения на улице Московской. В связи с этим с 30 марта на пересечении улиц Московской и Яхина частично ограничено движение транспорта.

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Разиль Самигуллин