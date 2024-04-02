В Татарстане ожидается потепление до +12 градусов
В Татарстане прогнозируется потепление, существенных осадков не ожидается. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
В пятницу, 5 апреля, через республику пройдет атмосферный фронт, в большинстве районов Татарстана ожидаются дожди. Ночные температуры составят +1... +6 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +7... +12 градусов.
По предварительному прогнозу, в субботу, 6 апреля, местами по республике также пройдет небольшой дождь. Ночью похолодает до +1... -4 градусов, а дневная температура воздуха составит +1... +6 градусов. На отдельных участках дорог может образоваться гололедица.
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