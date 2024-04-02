Аэропорт Казани перешел на летнее расписание

С началом нового сезона в казанском аэропорту открываются новые рейсы. Это стало возможным благодаря переходу на новое расписание, которое будет действовать до 26 октября.

Так, авиакомпания Nordwind Airlines в апреле и мае запускает рейсы в Кемерово и Якутск, а также открывает прямые перелеты в Улан-Удэ. Летом перевозчик увеличит количество рейсов в Калининград — до четырех-пяти в сутки.

Всего в летнем расписании не менее 46 направлений по России. Продолжатся полеты в Москву, Санкт-Петербург, Махачкалу, Грозный, Владикавказ, Сочи и другие города. Авиакомпания «ЮВТ Аэро» откроет рейс в Калугу, Red Wings запустит полеты в Нальчик, а «Икар» — в Волгоград.

На международных направлениях также ожидается ряд изменений. Не менее девяти перевозчиков будут совершать перелеты в Анталью. Также казанцы смогут отправиться в Бодрум, Даламан и Стамбул.

Рейсы на Шри-Ланку и в Пхукет будут выполнять компании Red Wings и Azur Air. В полетах планируется использовать широкофюзеляжные авиалайнеры. Полетами в Египет займутся компании «Россия», Red Wings, Azur Air и «Уральские авиалинии». Арабские лоукостеры flydubai и Air Arabia продолжат выполнять рейсы в Дубай и Шарджу. Кроме того, планируется запуск рейсов в Наманган и других городов. Ожидается, что аэропорт Казани продолжит предоставлять широкий спектр услуг для пассажиров.

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Разиль Самигуллин