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Правительство установило скидки на грузоперевозки в новых регионах

13:15, 25.02.2024

Правительство утвердило льготные тарифы на железнодорожные перевозки товаров. В перечень льготных грузов вошли уголь, черные металлы, руды и промышленное сырье, которое будет перевозиться на территории Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей.

На перевозку товаров устанавливается следующий понижающий коэффициент: уголь — 0,48, черные металлы, руды и сырье — 0,74. Данные скидки от государства на перевозки касаются только тех, которые осуществляются ФГУП «Железные дороги Новороссии».

Ранее сообщалось, что в России стоимость грузовых перевозок по самым популярным направлениям с начала года выросла на 38%. При этом рост на 10% был зафиксирован за последние три месяца.

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Разиль Самигуллин
Общество
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