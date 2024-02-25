Правительство установило скидки на грузоперевозки в новых регионах

Правительство утвердило льготные тарифы на железнодорожные перевозки товаров. В перечень льготных грузов вошли уголь, черные металлы, руды и промышленное сырье, которое будет перевозиться на территории Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей.

На перевозку товаров устанавливается следующий понижающий коэффициент: уголь — 0,48, черные металлы, руды и сырье — 0,74. Данные скидки от государства на перевозки касаются только тех, которые осуществляются ФГУП «Железные дороги Новороссии».

Ранее сообщалось, что в России стоимость грузовых перевозок по самым популярным направлениям с начала года выросла на 38%. При этом рост на 10% был зафиксирован за последние три месяца.



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Разиль Самигуллин