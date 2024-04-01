Медики Казани более 600 раз выезжали на несчастные случаи за прошедшую неделю

В Казани служба скорой помощи выполнила 6 879 выездов за минувшую неделю, с 25 по 31 марта. Из них 1 089 выездов были в общественные места.

Медики 619 раз выезжали на места несчастных случаев. В результате ДТП пострадали 33 человека, двое из них погибли. Еще 17 человек доставили в медицинские учреждения. На пожары бригады выезжали 10 раз, в этих инцидентах пострадали два человека.

Также медики выполнили 6 200 выездов из-за заболеваний. 37 из этих вызовов были связаны с острым инфарктом миокарда, причиной еще 108 вызовов стало острое нарушение мозгового кровообращения. Врачи 60 раз выезжали на роды, сообщили в ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Казани.

Ранее в Республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики (РЦОЗ и МП) состоялся медицинский совет, на котором были подведены итоги деятельности за 2023-й год и озвучены задачи на 2024-й.



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Разиль Самигуллин