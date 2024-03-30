Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики подвел итоги работы за 2023 год

В Республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики (РЦОЗ и МП) состоялся медицинский совет, на котором были подведены итоги деятельности за 2023-й год и озвучены задачи на 2024-й.

Сотрудники центра уделяли внимание укреплению общественного здоровья, профилактике хронических неинфекционных заболеваний, формированию системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни. Были организованы и проведены лекции, семинары, конкурсы, школы здоровья и углубленное медицинское обследование спортсменов.

Деятельность РЦОЗ и МП в 2023 году была направлена на:

укрепление общественного здоровья;

профилактику хронических заболеваний;

формирование системы мотивации к здоровому образу жизни;

организацию медицинской реабилитации;

оказание медицинской помощи лицам, занимающимся физкультурой и спортом.

Особое внимание уделялось работе школ здоровья для пациентов с хронической обструктивной болезнью легких и пациентов с артериальной гипертонией. В 2023 г. сотрудники отделения спортивной медицины провели 9 794 углубленных медицинских обследования спортсменов, из них детей — 8 847. В 2 572 случаях были выявлены те или иные отклонения в состоянии здоровья.

За прошлый год отделением медицинской реабилитации принято 11 206 пациентов различных нозологических групп, в том числе 8 946 детей. Лечебно-реабилитационные мероприятия осуществлялись комплексно, с применением методов лечебной физкультуры, массажа и физиотерапии.

В 2024 году РЦОЗ и МП продолжит работу по реализации мероприятий профилактической работы, обеспечению реализации национальных проектов, выполнению задач цифровизации, выполнению программы государственных гарантий, обеспечению необходимого качества оказания медицинской помощи. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о том, что в 2023 году показатель охвата несовершеннолетних профилактическими осмотрами составил почти 96%.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин