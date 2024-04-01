Казань примет международные соревнования по каратэ «Кубок Ак Барс»

С 11 по 15 апреля в Казани пройдет «Кубок Ак Барс» — международные и всероссийские соревнования по каратэ. Ожидается, что в турнире примут участие более 2 000 спортсменов из России, а также Азербайджана, Белоруссии, Египта, Ирана, Казахстана, Киргизии, Турции и Узбекистана.

В рамках турнира запланирован поединок по фиджитал-единоборствам в дисциплине каратэ. Для самых маленьких зрителей будет организована зона фиджитал, где каждый сможет попробовать себя в роли фиджитал-спортсмена.

«Кубок Ак Барс» проводится с 2011 года. В 2023 году турнир получил статус международных соревнований, благодаря чему в Казань приедут спортсмены из восьми стран.

Организаторами соревнований выступают Общероссийская спортивная общественная организация «Федерация каратэ России» и Региональная спортивная общественная организация «Федерация каратэ Республики Татарстан» при поддержке правительства и Министерства спорта республики.

Напомним, в Казани в стенах Поволжского университета спорта 30 марта стартовал Кубок FESCO по вэйци. В крупнейших соревнованиях по го приняли участие более 250 спортсменов, включая многократных чемпионов Европы.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин