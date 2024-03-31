В Казани стартовал «Кубок FESCO по вэйци»

В Казани в стенах Поволжского университета спорта 30 марта стартовал «Кубок FESCO по вэйци». В крупнейших соревнованиях по го приняли участие более 250 спортсменов, включая многократных чемпионов Европы. В ходе двухдневных состязаний они будут бороться за призовой фонд в размере 300 тысяч рублей.

Перед началом турнира в концертном зале университета прошла церемония открытия. В ней приняли участие вице-президент Российской Федерации го Наталья Ковалева, президент Федерации го Московской области Наталья Шальнева, заместитель директора ГАУ «Центр спортивной подготовки» Минспорта РТ Константин Горбунов, директор РСШОР им. Р.Г. Нежметдинова Рустам Гарифуллин, заместитель председателя Комитета физической культуры и спорта Казани Ришат Ибатуллин и представитель транспортной группы FESCO Артем Шмарев.

Наталья Ковалева отметила, что Казань — особый город для всех любителей го, так как именно здесь выросли сильнейшие спортсмены этого вида спорта. Директор РСШОР по шахматам, шашкам и го имени Рашида Нежметдинова Рустам Гарифуллин приветствовал всех участников в Казани и выразил надежду, что спортивная столица России запомнится спортсменам не только своей культурной историей, но и личными победами.

Уже 31 марта в стенах Поволжского университета спорта пройдет церемония закрытия и награждение победителей «Кубка FESCO по вэйци». Начало соревнований — в 10.30, церемония награждения стартует в 16.30.

Напомним, с 28 марта по 1 апреля в Казани пройдут первенства России по сумо для спортсменов трех возрастных категорий: до 15, до 17 и до 19 лет. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 400 спортсменов из более чем 25 регионов страны.

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Разиль Самигуллин