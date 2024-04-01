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В Куюках отремонтируют дорогу на въезде в поселок Новые Салмачи

13:05, 01.04.2024
В Куюках отремонтируют дорогу на въезде в поселок Новые Салмачи
Фото: Максим Платонов

В деревне Куюки Пестречинского района Татарстана отремонтируют участок автомобильной дороги на въезде в коттеджный поселок Новые Салмачи, узнало «Реальное время». Заказчиком выступает Главтатдортранс.

Протяженность ремонтируемого участка составит 1 км. В рамках ремонта будут проведены работы по устройству дорожного покрытия, наружного освещения, ливневой канализации и остановочных павильонов. Ремонт участка автомобильной дороги обеспечит безопасное движение школьных автобусов в деревне и доступ к врачебной амбулатории.

Финансирование проекта составит 99,4 млн рублей из республиканского бюджета. Ремонт планируют завершить до 11 ноября этого года. Озеленение проектом не предусмотрено.

Ранее в «Реальном времени» сообщили о ремонте центральной дороги в деревне на участке от Никольской церкви до административных границ Казани.

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Анастасия Фартыгина
Общество Татарстан

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