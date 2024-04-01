В Куюках отремонтируют дорогу на въезде в поселок Новые Салмачи

Фото: Максим Платонов

В деревне Куюки Пестречинского района Татарстана отремонтируют участок автомобильной дороги на въезде в коттеджный поселок Новые Салмачи, узнало «Реальное время». Заказчиком выступает Главтатдортранс.

Протяженность ремонтируемого участка составит 1 км. В рамках ремонта будут проведены работы по устройству дорожного покрытия, наружного освещения, ливневой канализации и остановочных павильонов. Ремонт участка автомобильной дороги обеспечит безопасное движение школьных автобусов в деревне и доступ к врачебной амбулатории.



Финансирование проекта составит 99,4 млн рублей из республиканского бюджета. Ремонт планируют завершить до 11 ноября этого года. Озеленение проектом не предусмотрено.



Ранее в «Реальном времени» сообщили о ремонте центральной дороги в деревне на участке от Никольской церкви до административных границ Казани.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Анастасия Фартыгина