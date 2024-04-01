В Казани спасли мужчину, провалившегося под лед на реке Казанка

Сегодня утром на реке Казанке напротив Казанского цирка были слышны крики о помощи. Возможно, там тонул человек.

К месту происшествия оперативно было направлено СВП «Славир-9У» Казанского временного спасательного поста. Прибывшие инспектор ГИМС и спасатель вытащили из воды мужчину 1950 года рождения в 100 метрах от берега. Его передали медикам скорой помощи. МЧС России предупреждает: выходить на лед водоемов Татарстана сейчас смертельно опасно, так как он не выдерживает веса человека.

Напомним, в Уфе продолжаются поиски двух подростков 2010 года рождения, которые 30 марта не вернулись домой после занятий. Спасатели оперативно приступили к поискам, в результате которых в лесном массиве в районе шестой пристани в Уфе были обнаружены портфели мальчиков.

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Разиль Самигуллин