МЧС и спасатели Башкортостана ищут двух пропавших подростков

В Уфе продолжаются поиски двух подростков 2010 года рождения, которые 30 марта не вернулись домой после занятий. Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан получило сообщение об их пропаже.

Спасатели оперативно приступили к поискам, в результате которых в лесном массиве в районе шестой пристани в Уфе были обнаружены портфели мальчиков.

Поиски подростков ведутся силами Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России и МБУ УГЗ г. Уфы. Для обследования береговой линии используются суда на воздушной подушке. В поисках участвуют около 170 человек: волонтеры, добровольцы и представители экстренных служб. Также применяются беспилотные летательные аппараты и кинологические расчеты. Водолазные работы также запланированы.

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Олег Исаков