Российский рынок акций начал неделю с роста

Российские фондовые индексы Мосбиржи и РТС показали рост на старте торгов в понедельник, 20 февраля. Эти показатели достигли максимального значения с февраля 2022 года.

Позитивная динамика обусловлена благоприятной внешней фондовой конъюнктурой, высокими ценами на нефть (Brent торгуется выше 87 долларов за баррель), а также ожиданиями дивидендных выплат. За минуту торгов индексы Мосбиржи и РТС прибавили 0,4% и 0,5% соответственно.

К 10.01 мск индекс Мосбиржи достиг значения 3347,59 пункта (+0,4%), а индекс РТС — 1142,56 пункта (+0,5%). Цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже выросли в пределах 2,6%.

Среди лидеров роста акции ПАО «Полюс» (+2,6%), ВТБ (+2%), OZON (+1,5%), «Сургутнефтегаза» (+1,3%), «Газпром нефти» (+1%), АФК «Система» (+1%), «Аэрофлота» (+0,9%), «ТКС Холдинг» (+0,8%), «Яндекса» (+0,7%) и «Московской биржи» (+0,5%).

Снижение стоимости показали акции Polymetal (-1,4%), «Северстали» (-0,6%), «Норникеля» (-0,4%), «АЛРОСА» (-0,3%) и «Татнефти» (-0,1%). Ранее наблюдательный совет Московской биржи на заседании 25 марта установил дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2023 года, — 13 мая.

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Разиль Самигуллин