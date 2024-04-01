Ирина Подносова может стать главой Верховного суда России

Сегодня на заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) одобрили кандидатуру Ирины Подносовой на пост главы Верховного суда. Кандидат последние 3 года занимала должность заместителя председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, а с 2020 года возглавляет коллегию по экономическим спорам.

Ирина Подносова за последние 4 года передала на рассмотрение экономколлегии 40 жалоб, участвовала в разработке 17 тематических обзоров Верховного суда и помогла составить более десятка постановлений пленумов ВС.

Кандидат также отметила свою роль в реформе банкротного процесса, которая предусматривает ряд важных изменений. Одно из них — упрощенный порядок рассмотрения большинства обособленных споров в рамках дел о несостоятельности.

Представители ВС и Совета судей поддержали Ирину Подносову. ВККС рекомендовала ее на пост главы ВС. Следующим шагом будет рассмотрение кандидатуры специальной президентской комиссией, на основании мнения которой Владимир Путин примет решение о претенденте. Если комиссия одобрит кандидатуру, глава государства внесет представление о назначении кандидата на рассмотрение Совета Федерации. У сенаторов будет две недели на изучение кандидатуры. Ранее на 52-м заседании Государственного совета Республики Татарстан рассмотрели вопрос об избрании новых мировых судей.

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Разиль Самигуллин