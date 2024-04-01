Китайские бренды захватили 80% российского рынка премиальных автомобилей

Китайские бренды захватили 80% российского рынка премиальных автомобилей. Лидируют на рынке Exeed, Lixiang и Tank. В Татарстане, по данным «Автостат Инфо», в феврале реализовано порядка 400 премиальных авто также преимущественно китайских брендов — продажи выросли к аналогичному месяцу прошлого года в 4 раза.

Продажи BMW, Mercedes-Benz и Lexus в России также растут, но их динамика значительно уступает китайским автопроизводителям. По оценкам экспертов, в 2024 году автомобили из Поднебесной продолжат усиливать свои позиции, а традиционный премиум будет доступен в сегменте подержанных авто.

В сегменте новых премиум-автомобилей продажи ТТС выросли на 40% по отношению к предыдущему году, безоговорочным лидером в 2023 году стал бренд Exeed, после него идут BMW и Audi. О том, как менялся рынок премиальных авто в России и какие бренды сегодня покупают в Татарстане, подробнее можно узнать в обзоре аналитической службы «Реального времени».

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Разиль Самигуллин