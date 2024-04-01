Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода

Фото: Реальное время

В Казани, в понедельник, 1 апреля, ожидается пасмурная погода, без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре по Татарстану.

Максимальная температура воздуха днем — от +1 до +8 градусов. Ветер юго-восточный 2—6 м/с.

В Татарстане прогнозируется от +2 до +8 градусов. Облачно с прояснениями. Осадков не ожидается.

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