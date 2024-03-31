На острове Крит произошло землетрясение магнитудой 4,6

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов греческого острова Крит. Подземные толчки зафиксировали специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Толчки произошли около 10.38 по местному времени (13.38 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Эпицентр находился в 163 км к юго-востоку от города Ираклиона, где проживают около 137 тыс. человек, и в 99 км к юго-востоку от Иерапетры с населением 12,3 тыс. человек, поделился РБК.

Ранее «Реальное время» сообщило, что в турецком курортном городе Анталье произошло землетрясение магнитудой 4,2. Подземные толчки были зафиксированы в районе Каша в 13.38 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 км.

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