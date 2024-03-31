Весеннее половодье охватило 51 российский населенный пункт

В России началась активная фаза весеннего половодья — подтопления наблюдаются в 22 регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Особенно сложная ситуация сложилась в Алтайском крае. По данным МЧС, там подтоплено 923 приусадебных участка и 127 домов в 37 населенных пунктах. Ранее «Реальное время» сообщило, что на Алтае из-за паводков введен режим чрезвычайной ситуации.

Всего же в России остаются подтопленными:

128 жилых домов;

свыше 1 900 приусадебных участков;

104 низководных моста;

53 участка автомобильных дорог.

Напомним, что в Казани с 3 апреля введен режим повышенной готовности из-за угрозы половодья. Раис Республики Татарстан заявил, что «все села в зоне возможного подтопления должны быть обеспечены продовольствием и медикаментами».



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Олег Исаков