Россияне больше всего любят поэзию Серебряного века

Фото: Динар Фатыхов

Книжный сервис «ЛитРес», книжный рекомендательный сервис LiveLib и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» провели опрос, по которому узнали, кого из авторов россияне считают самыми значимыми представителями русской поэзии и какие поэтические произведения им нравятся больше всего.

Среди опрошенных большинство (65%) ответило, что в целом интересуются поэзией. А 10% сами пробуют себя в написании стихов. Лидером среди поэтических эпох стал Серебряный век, его отметило 48% опрашиваемых. Затем идут поклонники Золотого века в поэзии (33%), а 10% респондентов предпочитают стихи советских авторов. Оставшиеся 7% «всеядны» и интересуются любой поэзией в принципе, в том числе и современной.

«Серебряный век, пожалуй, самый любимый, самый богатый талантами поэтический период. Ближе современному читателю, чем Золотой, и понятнее. Поэты Серебряного века находились в постоянном поиске новых форм стихосложения, тонко чувствовали мир и происходящее, говорили о сокровенном и не боялись этой искренности. Они пытались поэтически осмыслить реальность и говорили не только о любви и смерти, но и о Родине, духовных поисках, сомнениях и исторических событиях», — прокомментировала результаты опроса шеф-редактор группы компаний «ЛитРес» Екатерина Писарева.

Самый значимый поэт, по мнению россиян, Александр Пушкин (73%). С большим отрывом от него идут Сергей Есенин (47%), Михаил Лермонтов (41%), Анна Ахматова (40%) и Владимир Маяковский (39%). А также в десятку любимых поэтов вошли Марина Цветаева, Александр Блок, Владимир Высоцкий, Иосиф Бродский и Роберт Рождественский.

Самым любимым (или скорее известным) стихотворением стало произведение Александра Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека» (44%). Вторую строчку занял роман в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин» (43%). А на третьем месте стихотворение Марины Цветаевой «Мне нравится, что Вы больны не мной…» (37%). Замыкают пятерку любимых россиянами стихотворений «Жди меня» (32%) Константина Симонова и «Не жалею, не зову, не плачу…» (31%) Сергея Есенина.

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Екатерина Петрова