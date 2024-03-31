В Казани за 30 марта произошло 110 ДТП

За 30 марта в столице Татарстана произошло 110 дорожно-транспортных происшествий. В результате двух пострадали люди: один человек получил травмы в результате наезда на препятствие, а другой — в результате наезда автомобиля на пешехода при движении задним ходом на остановке общественного транспорта. Об этом сообщает Госавтоинспекция полка ДПС УМВД России по Казани.

Кроме того, сотрудники полиции задержали 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения и трех водителей без права управления транспортным средством. Также в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставили трех граждан.

Напомним, Следственными органами Следственного комитета России по Республике Татарстан расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей «применение насилия в отношении представителя власти».

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Разиль Самигуллин