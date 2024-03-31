Новый спутник «Ресурс-П» №4 допущен к заправке и скоро отправится на орбиту
Сегодня в 12.36 мск с 31-й площадки Байконура отправится на орбиту новый спутник «Ресурс-П» №4. Прямую трансляцию запуска можно будет увидеть на платформах YouTube и «ВКонтакте».
Космический аппарат будет выполнять ряд важных задач:
- наблюдать за нашей планетой;
- исследовать природные ресурсы;
- контролировать загрязнение окружающей среды;
- искать месторождение полезных ископаемых;
- оценивать состояние ледовой обстановки;
- мониторить чрезвычайные ситуации.
Напомним, 29 февраля с космодрома Восточный успешно запустили и вывели на заданную орбиту новейший российский космический аппарат «Метеор-М» №2-4. Это часть гидрометеорологической группировки «Метеор-3М», которая занимается обеспечением мониторинга климата и окружающей среды.
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