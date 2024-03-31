Новый спутник «Ресурс-П» №4 допущен к заправке и скоро отправится на орбиту

Сегодня в 12.36 мск с 31-й площадки Байконура отправится на орбиту новый спутник «Ресурс-П» №4. Прямую трансляцию запуска можно будет увидеть на платформах YouTube и «ВКонтакте».

Космический аппарат будет выполнять ряд важных задач:

наблюдать за нашей планетой;

исследовать природные ресурсы;

контролировать загрязнение окружающей среды;

искать месторождение полезных ископаемых;

оценивать состояние ледовой обстановки;

мониторить чрезвычайные ситуации.

Напомним, 29 февраля с космодрома Восточный успешно запустили и вывели на заданную орбиту новейший российский космический аппарат «Метеор-М» №2-4. Это часть гидрометеорологической группировки «Метеор-3М», которая занимается обеспечением мониторинга климата и окружающей среды.

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Разиль Самигуллин