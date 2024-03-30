«Булгарпиво» увеличило продажи напитков в Татарстане на 60 тысяч дал

Фото: Максим Платонов

По данным пресс-службы компании «Булгарпиво», в феврале предприятие реализовало 346,4 тысячи дал* прохладительных напитков, что на 60 тысяч дал больше, чем в январе. По сравнению с февралем прошлого года показатели выросли на 4 тысячи дал.

Также компания сообщила о стабильно высоких объемах продаж питьевой воды. В феврале было реализовано 50,6 тысяч дал, а за два первых месяца года — 96,1 тысячи дал. Это на 18 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали «Челны-Биз».

Сегмент минеральных вод показал рост в 23 тысячи дал за два месяца. Это на три тысячи дал больше, чем за такой же период прошлого года. Прирост продаж кваса составил примерно столько же: 32 тысячи дал против 30 тысяч дал год назад.

Объемы продаж пива, элей и сидров увеличились на 46 000 дал по сравнению с январем. В феврале потребители приобрели 227,5 тысяч дал напитков, а за первые два месяца года — уже 627,2 тысячи дал продукции.

Ранее «Реальное время» сообщило, что в 2023 году в Приволжском федеральном округе продали 164,6 млн дал пива и пивных напитков. Всего по России продажи составили 769,6 млн дал продукции.

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Олег Исаков