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Продукты «борщевого набора» в Татарстане вновь подорожали

17:11, 30.03.2024
Продукты «борщевого набора» в Татарстане вновь подорожали
Фото: Максим Платонов

За минувшую неделю продукты из «борщевого набора» вновь подорожали на несколько п.п. За килограмм овощей жителям республики придется отдать 184 рубля или 690 рублей, если к нему добавить говядину.

Напомним, за прошлую неделю, с 11 по 18 марта, цены на них выросли на 2%.

НАИМЕНОВАНИЕ, КГЦена доцена послеизменение цены, %
Капуста белокочанная свежая38,8938,76

-0,39%

Свекла столовая41,3642,09+1,86%

Лук репчатый

36,7637,05

+0,86%

Картофель25,5825,66+0,24%
Морковь39,1139,87

+1,97%

Данные в таблице приведены за период с 18 по 25 марта 2024 года.

Также покупателям в РТ придется отдать 506 рублей за килограмм говядины на кости, 295 рублей за свинину, 670 рублей за баранину и 196 рублей за килограмм куриного мяса.

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Олег Исаков
ЭкономикаОбщество Татарстан

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