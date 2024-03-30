Продукты «борщевого набора» в Татарстане вновь подорожали

Фото: Максим Платонов

За минувшую неделю продукты из «борщевого набора» вновь подорожали на несколько п.п. За килограмм овощей жителям республики придется отдать 184 рубля или 690 рублей, если к нему добавить говядину.

Напомним, за прошлую неделю, с 11 по 18 марта, цены на них выросли на 2%.



НАИМЕНОВАНИЕ, КГ Цена до цена после изменение цены, % Капуста белокочанная свежая 38,89 38,76 -0,39% Свекла столовая 41,36 42,09 +1,86% Лук репчатый 36,76 37,05 +0,86% Картофель 25,58 25,66 +0,24% Морковь 39,11 39,87 +1,97%

Данные в таблице приведены за период с 18 по 25 марта 2024 года.



Также покупателям в РТ придется отдать 506 рублей за килограмм говядины на кости, 295 рублей за свинину, 670 рублей за баранину и 196 рублей за килограмм куриного мяса.

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Олег Исаков