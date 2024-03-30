Продукты «борщевого набора» в Татарстане вновь подорожали
За минувшую неделю продукты из «борщевого набора» вновь подорожали на несколько п.п. За килограмм овощей жителям республики придется отдать 184 рубля или 690 рублей, если к нему добавить говядину.
Напомним, за прошлую неделю, с 11 по 18 марта, цены на них выросли на 2%.
|НАИМЕНОВАНИЕ, КГ
|Цена до
|цена после
|изменение цены, %
|Капуста белокочанная свежая
|38,89
|38,76
-0,39%
|Свекла столовая
|41,36
|42,09
|+1,86%
Лук репчатый
|36,76
|37,05
+0,86%
|Картофель
|25,58
|25,66
|+0,24%
|Морковь
|39,11
|39,87
+1,97%
Данные в таблице приведены за период с 18 по 25 марта 2024 года.
Также покупателям в РТ придется отдать 506 рублей за килограмм говядины на кости, 295 рублей за свинину, 670 рублей за баранину и 196 рублей за килограмм куриного мяса.
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