Завтра начинается Студенческая весна Татарстана

Фото: Максим Платонов

Завтра, 31 марта, начинается Студенческая весна Республики Татарстан — состоится отборочное совещание участников направлений «Медиа» и «Видео». Основные конкурсные дни стартуют в понедельник, 1-го апреля.

Одно из основных нововведений заключается в том, что начиная с этого года Студенческая весна профессиональных образовательных организаций (колледжей, училищ и т.д.) пройдет первее университетского конкурса. Согласно программе отборочных дней, первого апреля пройдут конкурсы по «вокальному» и «инструментальному» направлениям. Первый отборочный день для ВУЗов состоится в следующий четверг — 4-го апреля. Последний отборочный день для ПОО (профессиональная образовательная организация) — 7 апреля, для ВУЗов — 8 апреля.

Гала-концерт Студенческой весны Татарстана 2024 года планируется в апреле-мае. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Основной площадкой проведения отборочных этапов Студвесны в этом году станет Поволжский ГУФКСиТ. Кроме того, конкурсы пройдут в «старом» IT-парке, на фабрике Алафузова и в парке «Урам». По словам организаторов конкурса, впервые Студвесна Татарстана заканчивается не летом, а весной: Гала-концерт фестиваля запланирован на апрель-май 2024 года.

Лучшие представители каждого направления Студенческой весны Татарстана поедут представлять республику на Российскую Студенческую весну. В этом году основной площадкой проведения всероссийской Студвесны для колледжей выбрали Ставрополь. Отборочный этап для ПОО пройдет с 11 по 17 июня. Для ВУЗов принимающим городом стал Саратов. Отборы для них пройдут с 26 мая по 1 июня.

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Олег Исаков