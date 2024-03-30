Эмиль Губайдуллин рассказал о системе дуального образования в Татарстане

В Татарстане молодые специалисты во время обучения активно практикуются на предприятиях. Об этом на online-конференции «Реального времени» рассказал генеральный директор АНО Центр развития профессиональных компетенций РТ Эмиль Губайдуллин.

«Могу сказать, что наша система образования уже постепенно перешла от теории к практике. Практически все специальности, которым обучают наши колледжи, техникумы, в первую очередь практикоориентированные», — отметил директор.

Он добавил, что большинство времени обучения занимает практика. Например, в образовательном центре «Алабуга-Политех», который работает совместно с Елабужским колледжем, студенты большую часть времени проводят на предприятиях ОЭЗ «Алабуга».

По словам директора Центра профессиональных компетенций, такая система обучения дает возможность молодым людям не только получать зарплату во время учебы, но и вырасти в должности. Так, некоторые выпускники сразу после колледжа становятся начальником отдела.

Напомним 23 мая в 18:00 в отеле «Биляр Палас» состоится открытая встреча с представителем приемной комиссии современного исследовательского университета Ozyegin (Озъегин), который входит в пятерку лучших вузов Турции по версии THE World Ranking 2021.

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Разиль Самигуллин